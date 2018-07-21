В Алма-Ате прощаются с фигуристом Теном

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Гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену началась сегодня в Алма-Ате в 10.00 по местному времени (7.00 по московскому), сообщает ТАСС.

Прощание с фигуристом проходит в во дворце спорта имени Балуана Шолака.

Почтить память бронзового призера Олимпийских игр пришло очень много людей.

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Тен скончался в больнице 19 июля после многочисленных ножевых ранений, которые он получил в стычке с грабителями. Нападавшие пытались украсть стекла с машины фигуриста.

Преступники были задержаны и дали признательные показания.

Тен начал карьеру в 2006 году. На его счету бронза Олимпиады — 2014, серебро чемпионата мира в 2013 и бронза чемпионата мира в 2015.

Ранее полиция Казахстана сообщила детали задержания убийц фигуриста Тена.