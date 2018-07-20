Тренер женской сборной по боксу Черноиванов: Усика не будут освистывать

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Тренер женской сборной по боксу Александр Черноиванов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказал мнение, что российские болельщики не будут освистывать украинского боксера Александра Усика.

«Не думаю, что Усика будут освистывать. У меня, например, много друзей на Украине. И, прежде всего, нас ждет спорт и честный поединок, поэтому Усик и согласился на бой. Я знаю, что он созванивался со многими людьми, советовался. Насколько мне известно, приедут ребята из Украины его поддержать. Я думаю, что беспокоиться не о чем», — заявил Черноиванов.

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Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) состоится 21 июля в Москве.

Ранее бывший тренер Александра Поветкина сказал, что Усику в России ничего не угрожает.