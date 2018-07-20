Бывший тренер Поветкина: Усику в России ничего не угрожает

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Бывший тренер российского боксера Александра Поветкина Александр Зимин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что украинцу Александру Усику в России ничего не угрожает

«Провести бой на нейтральной полосе, может быть, было бы лучше. С другой стороны, пусть наши болельщики посмотрят хороший бокс в Москве. Усику ничего не угрожает. Я думаю, у него будет много поклонников на трибунах. Его уважают как боксера, поражений у него нет. Усик родился боксером», — сказал Зимин.

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Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) состоится 21 июля в Москве.

Ранее наставник женской сборной по боксу дал прогноз на бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.