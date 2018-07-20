Наставник женской сборной по боксу дал прогноз на бой между Гассиевым и Усиком

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Наставник женской сборной по боксу Александр Черноиванов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» дал прогноз на бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

«Это спорт, это бокс, я никогда не даю прогнозов на бои подобного статуса. Главное, что я, как и многие мои коллеги, вижу объективные основания ожидать очень интересной, качественной битвы, в которой мы увидим разные стили.

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Стоит отметить, что бой с Юниером Дортикосом пошел на пользу Гассиеву, и я думаю, что он совершил серьезный скачок в развитии. А главное, что Гассиев может правильно оценить свои силы», — сказал Черноиванов.

Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) состоится 21 июля в Москве.

Ранее экс-тренер Александра Поветкина поделился ожиданиями от боя Гассиев — Усик.