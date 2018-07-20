МОК готов принять Россию обратно
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация готова принять Россию обратно и поддержать реформы, которые проводятся в российском спорте, передает «РИА Новости».
«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — сказал Бах на пресс-конференции в Лозанне.
Ранее глава МОК Бах выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Дениса Тена.