Бекмамбетов намерен реализовать проект погибшего фигуриста Тена
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов заявил о намерении реализовать проект, который задумывал погибший казахстанский фигурист Денис Тен, сообщает «Советский спорт».
«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности.
Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы, несомненно, реализовал. Потому что был большим тружеником», — цитирует Бекмамбетова сайт посольства Казахстана в России.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.