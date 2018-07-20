Убитый фигурист Тен получил множество колото-резанных ран
Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила, что убитый фигурист Денис Тен получил множество колото-резаных ран, сообщает ТАСС.
«Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», — цитирует Актаеву «Казинформ».
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
Ранее сообщалось, что полиция Казахстана опубликовала фотографию второго подозреваемого в убийстве Тена.