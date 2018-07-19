Темнокожий футболист не будет играть за «Торпедо» из-за протеста фанатов
Воспитанник московского «Торпедо» Эрвинг Ботака-Иобома, вернувшийся в клуб этим летом, не будет выступать за команду в следующем сезоне, сообщает «СЭ».
Об этом на встрече с болельщиками заявила президент черно-белых Елена Еленцева. Сам футболист не присутствовал при этом.
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19-летний футболист, являющийся уроженцем Пушкино, подписал контракт с «Торпедо» этим летом до конца сезона-2018/19. Его трансфер вызвал шквал негодования среди фанатов клуба. В одной из групп болельщиков «ВКонтакте» появилась запись «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!».
Ранее сообщалось, что болельщики «Торпедо» угрожают руководству из-за подписания темнокожего игрока.