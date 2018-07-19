Призер Олимпиады в Пхенчхане: после смерти Тена думаешь о несправедливости

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Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Это огромная трагедия, и не только для нашей семьи фигурного катания, но и вообще для мира. Тен был очень талантливым, добрым и отзывчивым человеком. Когда смерть забирает таких людей, задаешься вопросом «Почему уходят лучшие? Почему так несправедливо?» Это ужасная трагедия.

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Все слова, которые будут сказаны, все равно не объяснят того, что сейчас на душе у людей – особенно у близких. В первую очередь это родители. Мы все скорбим и готовы всячески поддержать и помочь, если это надо. Но в эти минуты, к сожалению, уже ничего не сделать. Слов не находится. Смысла в них уже нет.

Единственное, хочется пожелать, чтобы родители нашли в себе силы и думали о том, что Денис все видит и не хочет, чтобы они плакали», — заявил Соловьев.

Тен погиб в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения.

Ранее олимпийская чемпионка Екатрина Боброва сказала, что Тен всегда был очень сильным.