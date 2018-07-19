Юлия Липницкая прокомментировала убийство фигуриста Тена
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «Советский спорт».
«Денис… Звал к себе на шоу в Казахстан. Я обещала, что в следующем году обязательно приеду. Все надо делать вовремя, чтобы не жалеть потом. Плачу. Такого светлого человека потеряли», — написала Липницкая в инстаграме.
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Тен скончался в результате ножевого ранения, полученного в центре Алма-Аты. Он получил смертельное ранение в ходе потасовки с неизвестными, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Фигуристу было 25 лет.
Ранее сообщалось, что в Астане проходит акция скорби по погибшему фигуристу Тену.