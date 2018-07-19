В Астане проходит акция скорби по погибшему фигуристу Тену

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В Астане проходит акция скорби по погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену, сообщает «Советский спорт».

Основатель астанинского Арбата Арай Ордабаева призвала людей почтить память бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в своем фейсбуке.

«Сегодня в Астане пройдет акция скорби по Денису Тену. Жители города зажгут свечи и почтят память великого фигуриста минутой молчания. Все желающие могут прийти на Арбат на площадку у памятника Кенесары-хану, это место согласовано с акиматом», — написала Ордабаева.

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Акция началась в 18:00 московского времени. На экране летнего кинотеатра демонстрируются кадры выступления Тена.

Ранее в Казахстане завели уголовное дело после гибели фигуриста Тена.