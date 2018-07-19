Татьяна Тарасова назвала гибель фигуриста Тена трагедией‍

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Тренер Татьяна Тарасова назвала гибель фигуриста Дениса Тена трагедией и кошмаром, передают «РИА Новости».

«Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. Он выдающийся… Какая трагедия!» — сказала Тарасова.

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Погибшему фигуристу было 25 лет.

Кроме бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира в 2013 году, бронзу чемпионата мира в 2015.

Он тренировался в Москве с 2004 по 2010 год под руководством Татьяны Тарасовой и Елены Буяновой.

Потом переехал в США, где тренировался с Фрэнком Кэрроллом. Недавно он стал сотрудничать с российским специалистом Николаем Морозовым.

Ранее министр культуры и спорта Казахстана назвал убийство Тена ужасной трагедией.