Российский футболист сделал предложение девушке сразу же после забитого мяча
Российский футболист клуба «Торпедо» из города Миасс Александр Белов сделал предложение своей девушке сразу же после того, как забил мяч в ворота нижнетагильского «Уральца». Видео опубликовано в официальной группе «Торпедо» во «ВКонтакте».
Эпизод произошел на 15-й минуте встречи. Белов забил второй мяч своей команды, замкнув передачу низом со штрафного. После точного удара игрок побежал к трибуне, где вручил своей девушке цветы и кольцо.
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Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 6:2.
Ранее сообщалось, что мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке в Москве.