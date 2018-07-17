Стал известен судья матча за Суперкубок России по футболу

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Арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга рассудит московские клубы «Локомотив» и ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу, сообщает ТАСС.

Его ассистентами будут Валерий Данченко из Уфы и Максим Гаврилин из Владимира, резервным судьей станет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

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Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матч за Суперкубок пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» в сезоне-2017/18 стал чемпионом России, а ЦСКА занял второе место. Армейский клуб заменил обладателя Кубка России «Тосно». Клуб из Ленинградской области прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Ранее исландский защитник провел первую тренировку с ЦСКА.