Бен Арфа: я бы заменил Дешама на Зидана

<img src="//img.gazeta.ru/files3/369/11854369/RTX6BOAQ-pic905-895x505-40634.jpg">

Бывший хавбек сборной Франции по футболу Хатем Бен Арфа прокомментировал игру национальной команды на чемпионате мира по футболу в России, передает Sport24.

«Учитывая нашу силу, мы могли быть намного смелее. У нас есть такие изобретательные игроки, как Антуан Гризманн, Набиль Фекир, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле. Я снимаю шляпу перед Дидье Дешамом, но заменил бы его на Зинедина Зидана. Зидан воспользовался бы потенциалом этой талантливой команды и вернул бы сборной Франции красивую игру», — цитирует 31-летнего футболиста France Football.

Реклама

Французы обыграли хорватов в финале мундиаля со счетом 4:2.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее известный югославский тренер прокомментировал выход сборной Хорватии в финал ЧМ-2018.