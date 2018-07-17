Экс-футболист сборной Англии оценил работу Мартинеса на ЧМ-2018

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Экс-футболист сборной Англии Стюарт Пирс оценил работу главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса на чемпионате мира по футболу в России, передает газета «Известия».

«Мартинес раскрыл потенциал всех своих звезд. Но при этом поставил командную игру — его концепции подчинились такие индивидуальности, как Ромелу Лукаку, Эден Азар, Кевин Де Брюйне. Он прошел отличную школу чемпионата Англии, где даже со скромным «Уиганом» он играл в яркий комбинационный футбол», — заявил Пирс.

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