Клуб Марадоны впервые проиграл на его глазах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/11820715/RIAN_5567806.HR-pic905-895x505-32546.jpg">

Брестское «Динамо», председателем правления которого является легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, уступил в домашнем матче «Шахтеру» из Солигорска, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «горняков». Первый мяч во встрече забил хавбек «Динамо» Павел Савицкий, однако все остальные голевые действия на свой счет записывали футболисты «Шахтера». Точными ударами отметились Игорь Кузьминок, Элис Бакай и Денис Лаптев.

Реклама

Брестское «Динамо» занимает шестое место в чемпионате Белоруссии, а «Шахтер» расположился на четвертой строчке.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее Марадона прибыл в Белоруссию.

Чемпионат Белоруссии. Брест. 16-й тур

«Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:3

Голы: 1:0 — Савицкий, 25; 1:1 — Кузьминок, 32; 1:2 — Бакай (пенальти), 65; 1:3 — Лаптев, 86.