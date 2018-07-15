Пакьяо нокаутировал Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBA

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Филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом сообщает ТАСС.

На счету Пакьяо 60 побед (39 — нокаутом), семь поражений и две ничьи. 39-летний филиппинец — первый и, на данный момент, единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский одержал победу нокаутом на турнире Bellator 202 в США.