В Испании напомнили Роналду об угрозе ареста в Италии
Представитель министерства финансов Испании Хосе Мария Молинедо заявил о том, что переезд форварда Криштиану Роналду в Италию никак не повлияет на вопрос с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Переход в «Ювентус» не повлияет на проблемы Роналду с испанской казной. Его можно арестовать даже в Италии», — цитирует Молинедо Marca.
Ранее сообщалось, что Роналду планирует погасить все задолженности в Испании перед переездом в Италию.