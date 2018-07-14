В Испании напомнили Роналду об угрозе ареста в Италии

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Представитель министерства финансов Испании Хосе Мария Молинедо заявил о том, что переезд форварда Криштиану Роналду в Италию никак не повлияет на вопрос с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Переход в «Ювентус» не повлияет на проблемы Роналду с испанской казной. Его можно арестовать даже в Италии», — цитирует Молинедо Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду планирует погасить все задолженности в Испании перед переездом в Италию.