Российская фигуристка решила продолжить карьеру из-за Медведевой

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Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о своем решении продолжать карьеру после травмы. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Меня очень вдохновила Женя Медведева. Я смотрела на нее на Олимпиаде и видела, как ей тяжело, но она все равно справилась.

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Я была счастлива, видя, что она смогла преодолеть себя — в произвольной программе она каталась отлично», — цитирует Саханович Golden Skate.

Ранее сообщалось, что Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.