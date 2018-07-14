Российская фигуристка решила продолжить карьеру из-за Медведевой
Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о своем решении продолжать карьеру после травмы. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Меня очень вдохновила Женя Медведева. Я смотрела на нее на Олимпиаде и видела, как ей тяжело, но она все равно справилась.
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Я была счастлива, видя, что она смогла преодолеть себя — в произвольной программе она каталась отлично», — цитирует Саханович Golden Skate.
Ранее сообщалось, что Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.