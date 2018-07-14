Полуфинал Уимблдона Надаль — Джокович перенесен на субботу
Полуфинал Уимблдона между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем перенесен на субботу, сообщает «Советский спорт».
Теннисисты провели на корте почти три часа и не смогли выявить победителя. На данный момент Джокович впереди по сетам с счетом 2:1. Общий счет встречи — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).
Реклама
Южноафриканец Кевин Андерсон уже вышел в финал, обыграв американца Джона Иснера со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24. Встреча продолжалась 6 часов 35 минут. Этот матч стал вторым по длительности в истории Уимблдона.
Ранее самый продолжительный полуфинал в истории Уимблдона выиграл Андерсон.
We'll see you tomorrow...@DjokerNole #Wimbledon @RafaelNadal pic.twitter.com/rbJoVBQPfo— Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2018 г.