Комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Илюмжинова

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Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации, сообщает ТАСС.

Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент организации Георгиос Макропулос.

Комиссия постановила, что президент в период с марта 2017 года по апрель 2018 года нарушал правила кодекса этики организации.

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Как сообщает комиссия, Илюмжинов пытался «дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, делая ложные и провокационные заявления, отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации».

Он превышал свои полномочия, ставя собственные интересы выше интересов организации.

Илюмжинов отстранен на 18 месяцев.

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