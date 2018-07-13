СМИ: «Лацио» интересуется полузащитником сборной России
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может перейти в итальянский клуб «Лацио», сообщает LazioPress.it.
Футболист уже получил соответствующее предложение.
Дзагоев может заменить Фелипе Андерсона, который собирается перейти в «Вест Хэм».
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Сумма трансфера российского хавбека составит €15 млн.
Спортивный директор римского клуба Игле Таре приглашал полузащитника еще после чемпионата Европы — 2012.
В прошедшем сезоне Дзагоев сыграл в 36 матчах, забил семь мячей и отметился восемью голевыми передачами.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что «Наполи» интересуется полузащитником «Баварии».