На Кубани убили бывшего футболиста «Ангушта»

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Бывший футболист ингушского «Ангушта» Тазир Кариев был убит 7 июля в городе Кропоткин Краснодарского края, сообщает ТАСС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено дело. Личность погибшего установлена, подозреваемый задержан», — сказала представитель Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

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У бывшего футболиста произошел конфликт с одним из посетителей, в результате чего мужчины подрались. Уже утром отец молодого человека, с которым возник конфликт, встретил Кариева на улице и застрелил его.

Бывший игрок «Ангушта» был похоронен на родине в Ингушетии.

Ранее мать Тайлера Ханикатта заявила, что ее сына убили полицейские.