Россиянин Хачанов проиграл Джоковичу в 1/8 финала Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона, сообщает ТАСС.
Во встрече 1/8 финала россиянин уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 2:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.
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В следующем раунде Джокович сыграет с японцем Кеем Нисикори, который одержал победу над латвийцем Эрнестом Гулбисом.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Евгения Родина потерпела поражение от американки Серены Уильямс.
Теннис. Уимблдон — 2018. 1/8 финала
Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 4:6, 2:6, 2:6