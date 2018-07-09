Клуб Слуцкого проиграл донецкому «Шахтеру»
Российский специалист Леонид Слуцкий потерпел второе поражение подряд у руля голландского «Витесса», сообщает «Советский спорт».
Товарищеская встреча с донецким «Шахтером» завершилась разгромным поражением со счетом 1:4. В составе победителей отличились Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес. У «Витесса» отличился Рой Беренс.
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13-го июля «Витесс» встретиться с тульским «Арсеналом», а 17-го — с московским «Локомотивом».
Футбол. Товарищеский матч
«Шахтер» (Украина, Донецк) — «Витесс» (Голландия, Арнем) — 4:1
Голы: 1:0 --Степаненко, 31; 2:0 — Бутко, 57; 3:0 — Коваленко, 76; 4:0 — Мораес, 81; 4:1 — Беренс, 89.