Мать Ханикатта: моего сына убили полицейские

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Мать экс-форварда подмосковных «Химок» Тайлера Ханикатта Лиза Стэйз заявила, что ее сына убили полицейские, передает sport5.co.il.

«Я позвонила полицейским, а они пришли и убили моего ребенка. Они пытались сказать мне, что он застрелил себя. Он был очень расстроен, но он уверял меня, что никогда не сделает с собой ничего подобного, он обещал мне», — сказала Стэйзи.

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Также мать баскетболиста выдвинула свою версию произошедшего.

«Он не стрелял в них, он просто выстрелил в воздух через окно, потому что был в панике и очень напуган. Полицейские собрали 30 машин и три вертолета, и все это против одного испуганного мальчика» — заявила Стэйзи.

«У нас довольно большой дом. И после этого кровь была повсюду в коридоре, размазана по стенам, следы крови были в туалете в его спальне. Он не застрелил себя. Когда ты стреляешь в себя, ты умираешь на месте, ты не ходишь из комнаты в комнату вот так. Думаю, что его застрелила полиция через окно», — заключила мать Ханикатта.

Тайлер Ханикатт погиб 7 июля в возрасте 27 лет.

Ранее главный тренер «Химок» прокомментировал смерть Ханикатта.