Первая ракетка мира не смогла пробиться в 1/8 финала Уимблдона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/299/11792299/RTX68ADF-pic905-895x505-91760.jpg">

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, сообщает ТАСС.

Во встрече третьего раунда первая ракетка мира потерпела поражение от представительницы Тайваня Се Шувэй со счетом 6:3, 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

Реклама

В следующем круге Се Шувэй встретится со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой.

Ранее россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона.

Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг

Симона Халеп (Румыния) — Се Шувэй (Тайвань) — 6:3, 4:6, 5:7