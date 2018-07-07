Едешко призывает российских баскетболистов брать пример с футболистов

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Легендарный советский баскетболист Иван Едешко прокомментировал выход национальной команды во второй раунд квалификации чемпионата мира — 2019, передает газета «Известия».

«Ребята немного сыроваты. Им все еще есть над чем работать. Но если они будут биться так же, как наши футболисты на ЧМ-2018 и захотят достичь максимальных целей, то у них может многое получиться. Надо быть не только потребителем благ, но и гордиться собою, постоянно самосовершенствоваться», — заявил Едешко.

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Сборную России по баскетболу тренирует 53-летний специалист Сергей Базаревич.

Ранее сообщалось, что Едешко надеется на изменение мнения о России после ЧМ-2018.