Сидорова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала третьей в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, с третьей попытки взяла планку на высоте 4,82 м.

На первом месте оказалась гречанка Екатерини Стефаниди, второй стала американка Дженнифер Сур.

Ранее российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Лозанне.