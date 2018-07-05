Защитник сборной России может перейти в «Валенсию»

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Испанская «Валенсия» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА и национальной сборной России Марио Фернандесу, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, руководство «летучих мышей» впечатлилось игрой футболиста на чемпионате мира — 2018.

«Валенсия» намерена усилить с помощью Фернандеса правый фланг обороны. Скауты клуба уже начали плотно изучать футболиста.

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27-летний Фернандес выступает за армейцев с 2012 года. В 2017 году игрок получил российское гражданство и начал вызываться в национальную команду.

Ранее Фернандес вошел в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018 по версии СМИ.