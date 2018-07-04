Макарова победила вторую ракету мира и вышла в третий круг Уимблдона

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Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над второй ракеткой мира Каролину Возняцки во втором круге Уимблдона, сообщает ТАСС.

Спортсменки пробыли на корте 2 часа и 9 минут. Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 5:7.

Макарова выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету датчанки четыре эйса, три ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

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За выход в четвертый круг турнира 30-летняя Макарова поспорит с представительницей Чехии Люси Шафаржовой, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую.

Ранее теннисистка Евгения Родина вышла в третий круг Уимблдона.

Теннис. Уимлбдон. 2-й круг

Екатерина Макарова (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 1:6, 7:5