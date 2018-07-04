Экс-вратарь сборной России женился на топ-модели
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин официально оформил отношения с топ-моделью Екатериной Григорьевой, сообщает «Советский спорт».
Об этом сообщил брат футболиста Евгений, выложив фотографию с бракосочетания в своем инстаграме.
31-летний Шунин имеет сына Артема от первого брака с супругой Викторией, с которой развелся в 2014 году.
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За национальную сборную России футболист провел два матча.
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