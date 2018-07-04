ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника

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Московский ЦСКА объявил о трансфере защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальный сайт армейцев.

«ПФК ЦСКА арендовал Родриго Бекао», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что арендное соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19 с опцией последующего выкупа прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что Бекао прибыл на сбор ЦСКА в Австрию.