ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника
Московский ЦСКА объявил о трансфере защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао, сообщает «Советский спорт».
Об этом информирует официальный сайт армейцев.
«ПФК ЦСКА арендовал Родриго Бекао», — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что арендное соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19 с опцией последующего выкупа прав на футболиста.
Ранее сообщалось, что Бекао прибыл на сбор ЦСКА в Австрию.
⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 июля 2018 г.
���� 22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды
Добро пожаловать, Родриго! ����
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