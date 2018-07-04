Объявлены кандидаты на звание лучшей теннисистки июня

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Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) объявил о старте голосования за лучшую теннисистку июня 2018 года, сообщает «Советский спорт».

В список кандидатов вошли чешка Петра Квитова, датчанка Каролина Возняцки и представительница Австралии Эшли Барти.

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Отмечается, что голосование завершится 5 июля, а победителя объявят на следующий день.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от соотечественницы Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона.