Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов обыграл испанца Давида Феррера в первом круге Уимблдона, сообщает ТАСС.

Встреча продолжительностью 2 часа 27 минут завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5 в пользу российского теннисиста.

На счету Хачанова 17 подач навылет, четыре двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти и четыре проигранных гейма на своей подаче.

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Феррера исполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок.

Теннис. Уимблдон — 2018. 1-й круг

Давид Феррер (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 1:6, 6:7, 6:3, 5:7

Ранее испанец Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Израиля Дуди Селу в первом круге Уимблдона.