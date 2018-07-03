Швейцария отказалась принимать чемпионат Европы — 2020

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Швейцария не будет претендовать на проведение матчей чемпионата Европы в 2020 году, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает немецкое издание Bild, Федерация футбола Швейцарии отказалась выдвигать Базель в качестве кандидата на матчи будущего европейского первенства. Отмечается, что причиной тому послужило мнение властей города о том, что УЕФА (Союз европейских футбольный организаций) в любом случае не выберет страну, поскольку вместе с Австрией она принимала Евро-2008.

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Также свои заявки отозвали Чехия и Польша, однако все еще претендует на матчи Евро-2020 российский Санкт-Петербург.

Чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет в 13 городах Старого Света.

Ранее Лига наций назвала соперников сборной России.