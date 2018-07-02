Пропавшие в Таиланде школьники-футболисты найдены живыми
Детская футбольная команда из Таиланда, ранее пропавшая без вести, найдена, сообщает «Советский спорт».
По информации телеканала CNN, спасатели смогли обнаружить школьную футбольную команду, которая пропала в пещере в Таиланде около десяти дней назад. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на представителя властей. Отмечается, что все 13 человек живы.
«Мы нашли их в целости и сохранности. Но спасательная операция еще не окончена», — сказал представитель в правоохранительных органах.
В то же время, по данным CNN, дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.
Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
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