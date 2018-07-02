Британец Фрум будет допущен к участию в «Тур де Франс»

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Международный союз велосипедистов (UCI) оправдал британца Криса Фрума по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в сентябре 2017 года во время престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта» содержание вещества сальбутамола в крови спортсмена было превышено в два раза.

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Несмотря на то, что вещество не является запрещенным, организаторы «Тур де Франс» отказали Фруму в участии из-за боязни испортить репутацию соревнований.

После разбирательств, которые длились около десяти месяцев, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что спортсмен не должен быть наказан. UCI завершил расследование, но вопрос об участии Фрума в гонке остается открытым.

Фрум четыре раза побеждал в «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017). В текущем сезоне британец впервые в карьере победил на «Джиро д'Италия». Он стал третьим атлетом в истории, которому удалось прийти первым на трех Гранд-турах подряд.

Ранее сообщалось, что организаторы «Тур де Франс» не допустили Фрума до участия в гонке.