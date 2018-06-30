Ефимова показала лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Риме
Российская пловчиха Юлия Ефимова показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом на международных соревнованиях в Риме. Об этом сообщает «Советский спорт».
На втором месте оказалась британка Шивон-Мари О'Коннор, а третьей финишировала итальянка Арианна Кастильони.
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Плавание. Международные соревнования. Рим, Италия
Женщины. Брасс, 100 м
1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.04,98 (лучший результат сезона в мире).
2. Шивон-Мари О'Коннор (Великобритания) — 1.07,40.
3. Арианна Кастильони (Италия) — 1.07,66.
Ранее американская пловчиха Лилли Кинг показала лучший мировой результат сезона на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в Санта-Кларе.