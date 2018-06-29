Шарапова узнала соперницу по первому кругу Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с соотечественницей Виталией Дьяченко в первом круге Уимблдона, сообщает «Матч ТВ».
Еще одна представительница России Светлана Кузнецова за выход во второй раунд турнира поборется с чешкой Барборой Стрыцовой. Вера Звонарева на старте Уимблдона сыграет с немкой Анжеликой Кербер.
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В 2004 году Шарапова стала победительницей турнира. В финале россиянка обыграла представительницу США Серену Уильямс.
Ранее сообщалось, что Шарапова опустилась на 24-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).