Нападающий «Спартака» арестован за избиение жены

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был заключен под арест за избиение своей жены, сообщает «Советский спорт».

Как информирует интернет-портал Soccernews.nl, инцидент произошел во время отдыха семьи голландского игрока на Ибице.

Отмечается, что в результате потасовки пострадали также посторонние люди, пытавшиеся остановить игрока. Форвард был арестован испанской полицией, прибывшей по вызову.

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Издание замечает, что в тот вечер вместе с Промесом также отдыхал известный игрок Уэсли Снейдер, который, как отмечается, к потасовке не имеет никакого отношения.

Ранее сообщалось, что китайский футбольный клуб заинтересован в услугах форварда «Спартака».