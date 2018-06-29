Нападающий «Спартака» арестован за избиение жены
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был заключен под арест за избиение своей жены, сообщает «Советский спорт».
Как информирует интернет-портал Soccernews.nl, инцидент произошел во время отдыха семьи голландского игрока на Ибице.
Отмечается, что в результате потасовки пострадали также посторонние люди, пытавшиеся остановить игрока. Форвард был арестован испанской полицией, прибывшей по вызову.
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Издание замечает, что в тот вечер вместе с Промесом также отдыхал известный игрок Уэсли Снейдер, который, как отмечается, к потасовке не имеет никакого отношения.
Ранее сообщалось, что китайский футбольный клуб заинтересован в услугах форварда «Спартака».