Федерация шахмат России поддержала кандидатуру Дворковича на выборах президента ФИДЕ
Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича на предстоящих выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает ТАСС.
Еще одним кандидатом в президенты ФИДЕ является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов. Также о решении участвовать в выборах ранее объявлял вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.
Ранее сообщалось, что Дворкович будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ.