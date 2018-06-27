СМИ: Родченков мог покончить с собой из-за иска биатлонисток на $30 млн
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков госпитализирован после попытки самоубийства, сообщает «РИА Новости».
Об этом заявил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендуют спецслужбы США. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники ФБР вызвали скорую помощь, которая госпитализировала информатора в одну из столичных психиатрических клиник.
«По имеющимся сведениям, Родченков был срочно госпитализирован 19 июня в 15.45 в психоневрологическую лечебницу в западном округе города Вашингтона на основании сообщения сотрудника ФБР в службу «911». Дома у него обнаружены две пустые бутылки виски и шесть пустых пачек успокоительных препаратов на основе фенобарбитала», — сказал собеседник.
По его информации, одна из возможных причин новой попытки самоубийства — иск к Родченкову трех российских биатлонисток на $30 млн.
Ранее о попытке суицида Родченкова рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.