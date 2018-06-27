СМИ: Родченков пытался покончить жизнь самоубийством

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков совершил попытку самоубийства, передает телеграм-канал RT.

Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Он пояснил, что получил информацию от американских коллег.

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«Она тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу», — заявил Ионов.

По данным Ионова, что инцидент произошел 19 июня, после чего информатор WADA был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

В апартаментах Родченкова были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — заявил представитель Международного комитета защиты прав человека.

Ранее Родченков заявил, что футболист сборной России был частью допинговой программы.