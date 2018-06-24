Япония и Сенегал не выявили победителя на ЧМ-2018
Сборные Японии и Сенегала не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
На 11-й минуте встречи нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане открыл счет, однако через 20 минут полузащитник испанского «Бетиса» Такаси Инуи эффектным ударом сравнял счет. Уже во втором тайме, на 71-й минуте крайний защитник бельгийского «Эйпена» Мусса Ваг вновь вывел Сенегал вперед, но через семь минут экс-хавбек московского ЦСКА Кейсуке Хонда установил окончательный счет — 2:2.
Таким образом, у сенегальцев и японцев по четыре очка перед заключительным туром группового этапа мундиаля.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее были объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Японией и Сенегалом.
Чемпионат мира — 2018. Группа Н. 2-й тур
Япония — Сенегал — 2:2
Голы: 0:1 — Мане, 11; 1:1 — Инуи, 34; 1:2 — Ваг, 71; 2:2 — Хонда, 78.