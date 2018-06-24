Япония и Сенегал не выявили победителя на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/293/11813293/RIAN_5554743.HR-pic905-895x505-39691.jpg">

Сборные Японии и Сенегала не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 11-й минуте встречи нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане открыл счет, однако через 20 минут полузащитник испанского «Бетиса» Такаси Инуи эффектным ударом сравнял счет. Уже во втором тайме, на 71-й минуте крайний защитник бельгийского «Эйпена» Мусса Ваг вновь вывел Сенегал вперед, но через семь минут экс-хавбек московского ЦСКА Кейсуке Хонда установил окончательный счет — 2:2.

Реклама

Таким образом, у сенегальцев и японцев по четыре очка перед заключительным туром группового этапа мундиаля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее были объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Японией и Сенегалом.

Чемпионат мира — 2018. Группа Н. 2-й тур

Япония — Сенегал — 2:2

Голы: 0:1 — Мане, 11; 1:1 — Инуи, 34; 1:2 — Ваг, 71; 2:2 — Хонда, 78.