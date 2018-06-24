Необычная форма «Енисея» на следующий сезон оказалась шуткой

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Необычная форма клуба Российской футбольной премьер-лиги «Енисей» на следующий сезон оказалась всего лишь шуткой, сообщает «Советский спорт».

21 июня команда представила форму, на которой изображены виды Красноярска и львиные головы. На следующий день в клубе заявили, что это была шутка, и показали настоящие комплекты.

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По итогам минувшего сезона ФНЛ «Енисей» занял третье место и получил право сразиться за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. В стыковых матчах красноярский коллектив взял верх над «Анжи» в двухматчевом противостоянии (3:0, 3:4) и впервые в истории клуба поднялся в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Тосно» Давид Юрченко перешел в красноярский «Енисей».