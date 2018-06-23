Карякин вышел в лидеры на шахматном турнире в Париже после девяти туров блица

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Российский шахматист Сергей Карякин вышел на первое место в турнирной таблице на этапе Гран-тура в Париже, сообщает ТАСС.

Перед заключительным туром турнира Карякин обыграл своих соотечественников Владимира Крамника и Александра Грищука, американцев Уэсли Со и Фабиано Каруану, индийца Вишванатана Ананда и армянина Левоня Ароняна в блиц и проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, французу Максиму Вашье-Лаграву, а также сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

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Таким образом, россиянин вышел в единоличные лидеры турнира с 17,5 очками.

Ранее Карякин подвернул ногу во время игры в баскетбол в перерыве между партиями на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в бельгийском Левене.