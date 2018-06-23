Игрок сборной России Антон Миранчук не знает, где найти себе порядочную девушку

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук заявил, что не знает, где найти себе порядочную девушку.

«Когда мне будет 25 лет — это должен быть топ-рост в карьере. Если был бы рядом человек, который со мной все это прошел и еще родил детей, был бы счастлив. С каждым годом будет сложнее найти жену, потому что сейчас все так сурово в этом мире, поэтому даже не знаю, где искать нормальную, порядочную девочку.

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Она должна быть простенькая, а где-то с изюминкой. Что-то в ней скрываться должно», — рассказал Миранчук в фильме «Быть в игре» на канале «Россия 1».

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