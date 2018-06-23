Отец спас от смерти сына-гонщика после аварии

Отец гонщика NASCAR Майка Джонса вытащил своего сына из горящего автомобиля по столкновения на трассе, сообщает «Советский спорт».

После аварии машина пилота врезалась в заграждение и загорелась. Отец гонщика выбежал на трассу и вытащил сына из горящего транспортного средства.

Реклама

«Я просто отец. Отец, помогающий своему сыну», — цитирует Джонса радиостанция WDBJ7.

Ранее сообщалось, что мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время первого круга квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy.